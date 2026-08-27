La Passione di Sordevolo si presenta al Meeting di Rimini FOTO

In occasione della partecipazione al Meeting di Rimini, la “Passione di Sordevolo” ha avuto occasione di presentare la sua realtà in più contesti, approdando non solo presso l’arena di Compagnia delle Opere, ma anche su Radio Maria tramite un’intervista tenuta presso lo studio di registrazione dello stand. Anna Pidello ed Elisabetta Chiappo, componenti della Commissione Regia dello spettacolo, hanno anche condotto alcune audizioni per valutare alcuni aspiranti attori di Rimini che, legati al Biellese e alle sue tradizioni, hanno presentato domanda per i casting della Passione.

Durante la presentazione CDO tenuta martedì 25 agosto, le due registe hanno illustrato la particolarità della prossima stagione di spettacoli sordevolese, che si terrà da giugno a settembre 2027. Si tratta di un evento di grande importanza culturale per il Biellese e per il Piemonte, che rappresenta appieno un tassello identitario e culturale fondamentale del territorio: “La rappresentazione ha grande potenziale anche a livello di marketing territoriale: chi viene a vedere la Passione visita anche il Biellese”, così Elisabetta Chiappo.

L’intervento si è inoltre focalizzato sulla portata della “Passione di Sordevolo”, che comporta un coordinamento di oltre 600 volontari e attori, che si impegnano costantemente per portare in scena un “Colossal di Teatro Popolare” unico in Italia. È una storia di collaborazione, impegno, tradizione e senso di comunità: “Quello che contraddistingue Sordevolo è proprio il suo spirito di condivisione e la capacità di lavorare per realizzare un obiettivo comune: la riuscita di uno spettacolo che ha alle spalle oltre due secoli di storia”, ha spiegato Anna Pidello.

Oggetto della presentazione sono state anche le novità dello spettacolo, sintomo della costante volontà di rinnovamento, professionalità e accuratezza dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, organizzatrice della "Passione di Sordevolo". Tra queste spiccano le significative modifiche al copione, alla scenografia e alla colonna sonora. Inoltre, particolarmente significativa è stata anche la tematica legata alla “Passione dei Bambini”, che è stata definita come il cuore pulsante di questa tradizione e come presupposto per tramandare i valori a questa collegati.