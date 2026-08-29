Rifiuti, a Muzzano si pagano i contenitori aggiuntivi: ecco le nuove tariffe

Il Comune di Muzzano aggiorna le tariffe per i contenitori aggiuntivi destinati alla raccolta dei rifiuti. La decisione è stata assunta dalla Giunta comunale nell'ambito del nuovo sistema di raccolta avviato da COSRAB dal 1° luglio 2026, che prevede anche la sostituzione e l'introduzione di nuovi mastelli e carrellati.

Il bidoncino marrone per la raccolta dell'indifferenziato viene fornito gratuitamente ai nuovi utenti ma, in caso di richiesta aggiuntiva o sostituzione anticipata per rottura, smarrimento o furto, avrà un costo di 10 euro. La durata prevista è di almeno cinque anni.

Anche il contenitore "Cartesio" per carta e cartone viene fornito gratuitamente una prima volta, ma potrà essere richiesto nuovamente a pagamento in caso di sostituzione anticipata o richiesta aggiuntiva. Il costo in questo caso sarà di 5 euro, a fronte di una durata prevista di almeno tre anni.

Per i sacchetti destinati alla raccolta del multileggero, ogni utenza riceverà gratuitamente due rotoli all'anno, ciascuno composto da 30 sacchetti. Per ogni rotolo aggiuntivo sarà richiesto un pagamento di 3 euro.

Novità anche per la raccolta degli sfalci e delle ramaglie. I sacchi in juta potranno ancora essere utilizzati, ma nel corso del 2027 non sarà più effettuato il ritiro porta a porta a domicilio per questa tipologia di rifiuto. Sarà quindi l'utente a dover trasportare e conferire autonomamente gli scarti vegetali presso il Centro di Raccolta.

Ogni utenza riceverà gratuitamente un sacco in juta, mentre per quelli aggiuntivi o richiesti prima dei due anni previsti di durata il costo sarà di 7 euro.

Nel corso del 2027 entreranno inoltre in funzione i nuovi carrellati da 240 litri per la raccolta della frazione verde. Anche in questo caso è prevista la fornitura gratuita di un carrellato per utenza. Per richieste aggiuntive o sostituzioni anticipate prima dei tre anni, il costo sarà di 70 euro.