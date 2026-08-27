L'archeologia diventa 3D, così il Castello di Agliè si connette con l'antica Tuscolo

Dalla Sala Tuscolana del Castello di Agliè a Tuscolo, un patrimonio archeologico torna a essere letto nel suo contesto originario grazie alle tecnologie digitali. Giovedì 10 settembre, dalle 16.30 alle 18.30, l’archeologo Alfredo Moraci, direttore del Museo Tuscolano Scuderie Aldobrandini di Frascati presenta al Castello di Agliè (TO) il progetto “Tuscolo connesso: valorizzazione digitale delle collezioni archeologiche tra Frascati e Agliè”, quinto appuntamento del ciclo di conferenze “L’archeologia si racconta nei Musei nazionali del Piemonte”.

Il progetto prevede un collegamento telematico tra la collezione archeologica conservata nella Sala Tuscolana del Castello di Agliè, il Museo Tuscolano e il Parco Archeologico di Frascati, creando una relazione tra reperti e luoghi oggi fisicamente separati. Il primo risultato è già stato realizzato: si tratta del tour virtuale del Museo Tuscolano attraverso modelli 3D, che sarà illustrato da Moraci nel corso dell’incontro.

La Sala Tuscolana conserva una parte delle testimonianze provenienti dagli scavi promossi all’inizio dell’Ottocento da Carlo Felice di Savoia e dalla moglie Maria Cristina di Borbone presso Villa Rufinella a Frascati, nell’area dell’antica città romana di Tusculum. La raccolta, allestita all’interno del Castello di Agliè, comprende marmi preziosi, antiche statue e delicati affreschi.

Il progetto “Tuscolo connesso” interviene proprio sulla distanza tra queste collezioni e i luoghi da cui provengono: attraverso gli strumenti digitali, il visitatore del Castello di Agliè potrà “rientrare” a Tuscolo attraverso una visita virtuale del Parco e del Museo Tuscolano, mentre chi si trova a Frascati potrà conoscere la collezione conservata ad Agliè. Una forma di digital repatriation che permette di ricomporre sul piano digitale l’unità culturale di un patrimonio oggi distribuito tra sedi diverse.

Al termine della conferenza, la responsabile delle collezioni archeologiche delle Residenze reali sabaude, l’archeologa Elisa Lanza, accompagnerà il pubblico in una visita guidata alla Sala Tuscolana, un piccolo museo all’interno del Castello di Agliè, per approfondire la storia della collezione e il rapporto con il progetto presentato.

L’appuntamento fa parte del ciclo di otto conferenze “L’archeologia si racconta nei Musei nazionali del Piemonte”, promosso dalle Residenze reali sabaude – Direzione regionale Musei nazionali Piemonte che porta il pubblico dentro attività e progetti che stanno trasformando musei e aree archeologiche in luoghi di ricerca, sperimentazione e accessibilità. Il ciclo, che coinvolge archeologi, studiosi, direttori di musei e professionisti del settore, è curato da Elisa Lanza.