ViverONstage 2026, una settimana di danza sulle sponde del Lago di Viverone

Manca sempre meno all’edizione 2026 di ViverONstage: martedì 1° settembre la manifestazione accenderà i riflettori sulle sponde del Lago di Viverone, dando il via a una settimana di workshop e spettacoli. Le attività formative inizieranno il 1° settembre, mentre gli appuntamenti aperti al pubblico, tutti gratuiti, prenderanno il via mercoledì 2 settembre.

Il programma degli spettacoli si aprirà il 2 settembre con una vetrina coreografica dedicata a una selezione di scuole di danza del Nord Italia: B-Happy, Centro Studi Danza Canelli, Danz’Arte Cherasco, Fabricadanza, MOB Dance Studio, New Dance Academy, Nuovo Steps, Officina Danza Aosta, Studio Danza Insieme e Studio Danza Narcisa. Ospite della serata sarà Ziggy Zublena.

Il 3 settembre spazio alle compagnie emergenti a livello nazionale, con Hopa Padova, Codicedanza, D.C Junior Company ed Errata Corrige.

Il 4 settembre sarà protagonista la compagnia Jac Ballet di Madrid, diretta da José Antonio Checa, con lo spettacolo di danza contemporanea Over the Clock, con coreografie di Alessandro Alfonzetti.

La stessa compagnia tornerà in scena il 5 settembre con Paquita Grand Pas, uno dei balletti più noti del repertorio classico. La coreografia è di Marius Petipa, con adattamento coreografico di Elena Leontyeva e José Antonio Checa. Le musiche sono di Ludwig Minkus, Édouard Deldevez e Riccardo Drigo, mentre i costumi sono di Cleuza Torres e Tatiana Bakunova.

«Siamo emozionati di dare il via a questa nuova edizione – commenta Cristina Taschi, direttrice artistica del Festival –. Una settimana che unisce grandi nomi della danza internazionale, giovani compagnie emergenti e le migliori scuole del territorio, in una cornice che rende ogni serata unica».

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.15 e si terranno al Parco Ignazio Tarello, in viale Lungo Lago, a Viverone. In caso di pioggia intensa, gli eventi saranno trasferiti al Centro polivalente di Viverone.

I workshop inizieranno il 1° settembre con Hip Hop e Street Dance e proseguiranno dal 2 al 7 settembre con lezioni di danza classica, Modern & Contemporary. Le attività sono suddivise per fasce d’età e livelli: dai 9 ai 12 anni, dai 13 anni in su, adulti open level e professionisti. I workshop sono a pagamento e, per alcuni livelli, sono già aperte le liste d’attesa.

Le lezioni si svolgeranno in due location vicine tra loro sulle sponde del lago, in un contesto immerso nella natura.

Sono 12 gli insegnanti coinvolti:

- Fabio Adorisio – Repertorio contemporaneo. Solista e coreografo Stuttgart Ballet.

- Elisabetta Formento – Classica. Principal Dancer Franceconcert.

- José Antonio Checa – Classica. Direttore Jac Ballet Madrid.

- Laura Boltri – Classica. Principal Dancer Balletto Nazionale del Perù.

- Luca Martini – Classica, Modern Contemporary. Principal Dancer Scottish Ballet.

- Alessandro Alfonzetti – Responsabile Dip. contemporaneo Jac Ballet, Madrid.

- Elena Schneider – Contemporanea. Soloist Dancer Scottish Ballet.

- Elena Leontyeva – Classica. Ballerina Compagnia Perm Opera and Ballet Theatre.

- Cristina Taschi – Tecnica Horton, Modern Contemporary. Direttrice artistica e Talent Agent.

- Donatella Romano – Tecnica Graham. Insegnante Modern Contemporary.

- Carol Marseglia – Tecniche street. Hip Hop.

- Claudio Bboy FlowReal – Breaking. Ballerino FreeSteps Crew.

Il progetto è promosso dal Comune di Viverone, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito del Bando CulturHub.

ViverONstage si svolgerà dunque dal 1° al 7 settembre sulle sponde del Lago di Viverone, con una settimana dedicata alla danza tra formazione e spettacoli aperti al pubblico.