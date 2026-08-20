Tapa Run Biella: il programma delle Corse Solidali Biellesi

Prosegue il calendario delle Corse Solidali Biellesi 2026, la rassegna che riunisce durante l’anno corse e camminate organizzate da associazioni e realtà del territorio; presente il gruppo biellese Tapa Run, capitanato da Mario De Nile.

Il programma riprenderà il 30 agosto a Candelo con la Corsa per l’Autismo, promossa da Atletica Candelo.

Numerosi gli eventi previsti a settembre. Il 6 settembre, a Biella, AISM Biella propone Il Biellese di Corsa; l’11 settembre sarà la volta della Camminata di Benna, con Sport Folclore Benna. Il 12 settembre, a Biella, è in programma l’Oremo Run di A.S.A.D. Biella, seguito il 13 settembre dalla Corsa della Speranza del Fondo Edo Tempia.

Il calendario continuerà il 18 settembre, sempre a Biella, con la Pigiama Run di LILT Biella. Il 26 settembre è prevista La Stracada, organizzata dal Rotaract Biella, mentre il 27 settembre, a Magliano, si terrà il Villa Poma Trail, con Residenza Villa Poma.

In autunno gli appuntamenti proseguiranno l’11 ottobre a Candelo con la Corsa della Lana di M.S.P. E.P.S. Il 18 ottobre il calendario propone due iniziative: a Gaglianico la Camminata delle Cascine dell’A.S. Gaglianico 1974 e a Tollegno Lane, Boschi e lavatoi, con la Pro Loco Tollegno.

Cinque le date per dicembre. L’8 dicembre, a Candelo, Atletica Candelo propone la Corsa degli Elfi; il 12 dicembre, a Gaglianico, l’A.S. Gaglianico 1974 organizza Un Kilometro per Telethon. Il 13 dicembre, a Biella, è prevista la Corsa Babbi Natale del Fondo Edo Tempia, mentre il 19 dicembre, a Borriana, sarà la volta del Bessa Trail dell’A.S. La Vetta. Il programma si conclude il 26 dicembre a Biella con la Sgambata di Santo Stefano di Tapa Run Biella.

Le Corse Solidali Biellesi erano iniziate l’8 marzo, con appuntamenti a Giffenga e Vigliano, per poi fare tappa nei mesi successivi anche a Biella, Pralungo, Valdilana, Sagliano Micca, Bioglio e Candelo. Per ulteriori informazioni: Mario De Nile: 389 8058947.