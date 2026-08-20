I Biblionauti raccontano la Bugella medievale al Ricetto di Candelo

Sabato 29 agosto, alle 17, il Ricetto di Candelo ospiterà il secondo appuntamento di “Ricetto d’Autore – Incontri letterari di fine estate”, dedicato a Bugella: quattro storie medievali, volume firmato dai Biblionauti: Renata Bertero, Giulio Pavignano, Anna Oggero Prin e Riccardo Quaglia.
Il libro raccoglie quattro racconti autonomi, uniti dalla storia dell’antica Bugella. Il percorso attraversa diversi momenti del Medioevo cittadino: da un misterioso omicidio alle soglie dell’anno 900 alla leggenda della pietra di Santo Stefano, dalla vita quotidiana della Bugella del 1264 fino alla rivolta del maggio 1377 contro il potere del vescovo di Vercelli.
Il nome Bugella compare nella storia il 10 luglio 826, quando Ludovico il Pio e Lotario menzionarono la “villa quae dicitur Bugella” in un diploma imperiale. Da questa testimonianza prende forma il viaggio narrativo proposto dai quattro autori biellesi.
In parallelo all’incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica “Di porta in porta”, a cura dell’associazione culturale CDR.