Parco Burcina e Bessa: attività autunnali nelle aree protette

Mostre fotografiche, giornate di forest bathing e aperture al pubblico. Il Biellese entra nel programma culturale autunno-inverno 2026 delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, che raccoglie iniziative organizzate nei diversi territori dell'Ente.

Al Parco Burcina “F. Piacenza” di Pollone, Cascina Emilia ospiterà due esposizioni. Domenica 20 settembre alle 16 sarà inaugurata la mostra collettiva del Fotoclub Borgomanero L'Immagine, dal titolo “Nelle Aree Protette dalla Baraggia al Ticino”, visitabile fino all'11 ottobre.

Domenica 18 ottobre, alle 16, sarà invece la volta della mostra del Fotoclub Biella e di Daniela Tondella, che resterà aperta fino al 31 ottobre.

Sempre al Parco Burcina sono previste quattro giornate di forest bathing: 19 e 26 settembre, 10 e 24 ottobre. Cascina Emilia sarà aperta al pubblico in occasione degli eventi e delle attività.

Il calendario coinvolge anche la Riserva naturale della Bessa. Il Centro visite di Vermogno, a Zubiena, aprirà nei mesi di settembre e ottobre ogni prima domenica del mese, dalle 14.30 alle 18.30.

Gli appuntamenti biellesi fanno parte del più ampio programma culturale 2026 delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, presentato con il messaggio “Proteggiamo la natura con la cultura” e articolato tra iniziative, incontri, manifestazioni e attività nei territori interessati.