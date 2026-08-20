Mountain bike e cicloturismo, tre giorni di formazione dalla teoria alla pratica

Dal 18 al 20 settembre 2026 ASD Evergreen Bike, in collaborazione con CSEN, propone il Corso Tecnico di Cicloturismo e Istruttore Mountain Bike, rivolto esclusivamente ai soci e tesserati CSEN.

Tre giornate dedicate alla formazione e alla pratica, pensate per chi vuole approfondire le proprie conoscenze nel mondo della mountain bike e del cicloturismo, migliorando la tecnica di guida e acquisendo maggiore consapevolezza nella gestione delle uscite in bicicletta.

Il programma prevede approfondimenti sulla tecnica di conduzione della mountain bike, sicurezza, conoscenza e gestione dei percorsi, orientamento, meccanica e manutenzione della bicicletta, accompagnamento e gestione del gruppo, oltre agli aspetti tecnici e organizzativi legati alle attività cicloturistiche.

Alla parte teorica saranno affiancate esercitazioni e attività pratiche sui percorsi, con l'obiettivo di permettere ai partecipanti di applicare direttamente quanto appreso durante la formazione.

Il corso ha finalità esclusivamente sportive, associative e formative ed è riservato ai soci e tesserati CSEN. Non è finalizzato alla preparazione o all'abilitazione allo svolgimento di attività professionali, ma all'approfondimento delle competenze legate alla mountain bike e al cicloturismo nell'ambito della pratica sportiva e delle attività associative.

L'appuntamento è fissato per venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre 2026.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a info@evergreenbike.net.