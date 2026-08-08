Dahu Trail, l’impresa è compiuta: il biellese Igor Mai porta a termine oltre 800 chilometri sulle Alpi FOTO

Ottocento e più chilometri, oltre 28.000 metri di dislivello positivo e otto attraversamenti dei confini tra Italia, Francia e Svizzera. È una sfida che mette a dura prova gambe, testa e capacità di orientamento quella affrontata dal biellese Igor Mai, protagonista del Dahu Trail, una delle più affascinanti prove di ultracycling in autosufficienza sulle Alpi occidentali.

Mai ha portato a termine la sua avventura, riuscendo a completare un percorso estremo che, partendo da Aosta, conduce fino a Saluzzo attraversando alcuni dei valichi e degli scenari più spettacolari e impegnativi dell'arco alpino.

La gara si sviluppa prevalentemente su strade sterrate e percorsi gravel e mountain bike. Non è una semplice prova di velocità: i partecipanti devono affrontare lunghissime ore in sella, grandi dislivelli e condizioni variabili, gestendo in completa autonomia alimentazione, riposo, navigazione e ogni imprevisto che può presentarsi lungo il percorso.

Per Igor Mai, la conclusione del Dahu Trail rappresenta quindi un risultato di assoluto rilievo. Il ciclista biellese ha affrontato una distanza che, già sulla carta, racconta la dimensione dell'impresa: più di 800 chilometri attraverso tre Paesi e oltre 28 mila metri di salita complessiva.

Durante la gara Mai si era messo in evidenza anche nella classifica provvisoria, arrivando a occupare la sesta posizione quando il traguardo di Saluzzo era ormai vicino. Una conferma delle sue capacità in una disciplina, quella dell'ultracycling, nella quale resistenza fisica e mentale sono fondamentali quanto la prestazione atletica.

Il Dahu Trail nasce proprio con questa filosofia: vivere la bicicletta come un'avventura nel cuore delle Alpi, mettendo al centro autonomia, rispetto, condivisione e capacità di superare i propri limiti.

E Igor Mai quei limiti li ha messi alla prova per centinaia di chilometri, fino alla conclusione di una delle sfide gravel più dure e affascinanti dell'arco alpino. Un'impresa che porta ancora una volta il nome di un atleta biellese sulle grandi strade dell'ultracycling.