Biella, i Carabinieri assistono un'anziana in difficoltà

Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri a Biella, dove la tempestività e la sensibilità dei Carabinieri hanno evitato conseguenze peggiori per una donna di 84 anni.

La richiesta di aiuto è giunta alla Centrale Operativa dei Carabinieri attraverso la titolare di un bar cittadino. L’esercente, insospettita dal comportamento dell’anziana, entrata nel locale in evidente stato di panico e disorientamento, ha prontamente contattato il numero di emergenza.

Sul posto è arrivata in pochi minuti una pattuglia della Stazione Carabinieri di Biella. I militari, con umanità, tatto e pazienza, hanno cercato di instaurare un dialogo con la donna, riuscendo a tranquillizzarla e a trasmetterle la sicurezza di cui aveva bisogno in quel momento di forte fragilità.

Dopo averla rassicurata e messa in sicurezza, i Carabinieri hanno richiesto l’intervento del personale sanitario per i controlli di rito. L’anziana è stata quindi accompagnata, a scopo precauzionale, al Pronto Soccorso dell’ospedale di Biella per gli accertamenti del caso. Qui è stata affidata al figlio, giunto poco dopo sul posto.

L’episodio conferma il ruolo di vicinanza e sostegno alla cittadinanza svolto quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri, non soltanto nell’attività di contrasto ai reati, ma anche nel soccorso e nella tutela delle fasce più fragili della popolazione.