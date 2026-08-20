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CRONACA | 20 agosto 2026, 10:17

Cade in balcone: soccorso un uomo a Cossato

Cade in balcone: soccorso un uomo a Cossato - Foto di repertorio

Cade in balcone: soccorso un uomo a Cossato - Foto di repertorio

Un uomo del '48 è stato soccorso nella giornata di ieri, mercoledì 19 agosto, a Cossato. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti, dopo averlo visto steso sul balcone.

Presso l'abitazione sono giunti i Vigili del Fuoco e il personale del 118, che ha richiesto anche la presenza dei Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Cossato. L’uomo è stato trovato sdraiato sul balcone: potrebbe essere caduto mentre era intento a sistemare una tenda. Non si conoscono le sue condizioni di salute. 

G. Ch.

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