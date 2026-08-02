“In bici si può… giocare”: a Sala Biellese prove di abilità e percorsi a ostacoli

Domenica 2 agosto, dalle 10, gli spazi di Future is Nature a Sala Biellese ospiteranno “In bici si può… giocare!”, iniziativa ciclo-ludica gratuita rivolta a bambini, ragazzi e famiglie.

Non si tratterà di un’escursione, ma di un’attività organizzata all’interno del campeggio e del playground, dove i partecipanti potranno cimentarsi in giochi, percorsi a ostacoli, prove di equilibrio e piccole sfide di abilità. Ad accompagnarli saranno istruttori della Federazione Ciclistica Italiana e guide abilitate dalla Regione Piemonte, con l’obiettivo di migliorare la confidenza con la bicicletta in un ambiente sicuro, accogliente e immerso nel verde.

La giornata offrirà così l’occasione di vivere la bici non soltanto come mezzo di trasporto, ma anche come strumento di autonomia, crescita e divertimento all’aria aperta. Per partecipare sono necessari la propria bicicletta e il casco.