Oasi verde a due passi dal centro di Biella: rinasce il Circolo Lago Carpa Diem  sotto la guida del giovane Julian Fava FOTO e VIDEO

Un’oasi di verde e tranquillità a due passi dal centro cittadino, dove la tradizione della pesca sportiva incontra il dinamismo delle nuove generazioni e delle attività all’aria aperta. Il Circolo CSEN Lago Carpa Diem, ex Lago della Nera, si rinnova e si trasforma nel “Carpa Diem”, un progetto ambizioso che unisce relax, natura, buona cucina e attività per tutta la famiglia.

A guidare questa nuova stagione del circolo è un giovane biellese, il trentenne Julian Fava. Dopo aver frequentato l’istituto alberghiero a Biella, Julian ha trascorso quattro anni all’estero, facendosi le ossa nelle cucine di alcuni importanti ristoranti in Germania. Un bagaglio di esperienza internazionale che ora ha deciso di reinvestire interamente nel suo territorio d’origine, spinto da un vero e proprio colpo di fulmine per questa storica area verde.

«Mi sono innamorato subito di questo posto – racconta con entusiasmo il neo-presidente Julian Fava –. Nel mio immaginario, l’esperienza di lavoro all’estero è stata un trampolino di lancio fondamentale, ma credo moltissimo nel potenziale di questa struttura. È una vera e propria oasi dentro la città e voglio valorizzarla come merita».

Pesca sportiva, pump track e attività per famiglie

L’area, da sempre punto di riferimento per gli amanti della pesca sportiva, continua a valorizzare questa disciplina in tutte le sue varianti: dalle competizioni amatoriali e federali alla pesca con la mosca, fino alla filosofia della pesca “no kill”, con la possibilità per i frequentatori di essere affiancati da esperti del settore. In programma ci sono già numerose manifestazioni dedicate sia agli appassionati sia agli agonisti.

Ma il “Carpa Diem” non è solo pesca. La grande novità è l’apertura verso un pubblico ampio, con un occhio di riguardo per i giovani e le famiglie. All’interno dello spazio immerso nella quiete, i bambini hanno a disposizione un’area dedicata per giocare in totale sicurezza. Per i più dinamici, inoltre, è presente una pista pump track, ideale per imparare i rudimenti della bicicletta, fare sport e divertirsi sulle due ruote.

Ristoro, relax e convivialità locale

Il cuore dell’accoglienza culinaria batte nell’area ristoro del circolo. Qui è possibile concedersi uno spuntino veloce, bere qualcosa in totale relax o festeggiare momenti importanti e compleanni. Il servizio ristoro propone specialità culinarie locali, ideali per chi cerca una pausa rigenerante lontano dal caos cittadino, ma senza dover uscire da Biella.

Come frequentare il circolo

Tutti i servizi del Circolo Lago Carpa Diem (ex Lago della Nera) sono riservati ai soci, ma l’accesso è pensato per essere inclusivo.

«Al momento siamo un circolo, ma associarsi è davvero semplicissimo – conclude Julian Fava –. Diventare soci dà la possibilità a chiunque di usufruire di un luogo unico, dove poter fare uno spuntino, rilassarsi, pescare o portare i bambini a girare in bici sulla nostra pista».

Per informazioni sul tesseramento e sulle attività del circolo è possibile contattare i numeri:

Tel. 375 7173766 – 349 7465775