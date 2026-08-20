Dorzano, Mauro Meconcelli nuovo vicesindaco: lascia Grazian

Cambio nella Giunta comunale di Dorzano. Il consigliere comunale Mauro Meconcelli è stato nominato nuovo assessore e vicesindaco dal sindaco Manuel Gusulfino, in sostituzione di Giuliano Grazian, che ha rassegnato le dimissioni dagli incarichi per motivi familiari e personali.

La nuova composizione della Giunta comunale è stata quindi comunicata al Consiglio comunale, che ha preso atto della nomina.

La Giunta di Dorzano risulta ora così composta: Manuel Gusulfino, sindaco, nato a Biella il 10 ottobre 1982; Mauro Meconcelli, vicesindaco, nato a Torino il 20 maggio 1962; Carlotta Pompeano, assessore, nata a Biella il 30 giugno 2000.

La precedente composizione della Giunta era stata comunicata al Consiglio nella seduta del 21 giugno 2024, dopo le elezioni comunali dell'8 e 9 giugno 2024, quando Grazian Giuliano era stato nominato assessore e vicesindaco insieme a Carlotta Pompeano.