MTB, Grand Prix Valle d’Aosta: Tommaso Mersi conquista il successo a Lillaz FOTO

Riverosse inaugura il mese di agosto nel migliore dei modi, festeggiando la straordinaria vittoria di Tommaso Mersi. L’atleta della categoria G4 è stato il protagonista assoluto della quinta prova del Grand Prix Valle d’Aosta, disputata oggi, 1° agosto, a Lillaz, nel territorio di Cogne, ottenendo il terzo successo consecutivo nella competizione.

Su un tracciato immerso nel bosco, caratterizzato da numerose salite, pochi tratti di rilancio e passaggi particolarmente tecnici, la gara ha messo a dura prova tutti i partecipanti. Agli atleti sono state richieste soprattutto resistenza, capacità di gestire lo sforzo e determinazione.

Tommaso ha interpretato la prova in modo impeccabile. Partito dalle ultime posizioni della griglia, è riuscito già nelle prime curve a recuperare terreno sugli avversari. Sulla prima salita, il giovane portacolori del Racing Team Riverosse ha poi impresso la svolta decisiva alla gara, imponendo un ritmo insostenibile per tutti gli altri concorrenti.

Da quel momento ha condotto la corsa fino al traguardo, tagliato per primo con un ampio margine di vantaggio sugli inseguitori.

La prestazione conferma il talento di Tommaso Mersi e l’eccellente attività svolta quotidianamente dal Racing Team Riverosse nella preparazione dei giovani atleti, sia sotto il profilo tecnico sia dal punto di vista atletico.

Il successo ottenuto a Lillaz rappresenta un altro risultato di rilievo per la società, che continua a distinguersi nelle competizioni regionali e interregionali, portando in alto i propri colori e valorizzando l’impegno di tecnici, allenatori e dirigenti.