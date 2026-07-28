Soddisfazioni e importanti risultati per Racing Team Riverosse FOTO

È stato un fine settimana ricco di soddisfazioni, impegno e importanti risultati quello vissuto dal Racing Team Riverosse, protagonista su due diversi campi di gara tra sabato 25 e domenica 26 luglio.

Il weekend si è aperto sabato con la partecipazione di una parte della squadra dei Giovanissimi al Grand Prix della Valle d'Aosta, disputato nella suggestiva cornice del Col de Joux. Una competizione impegnativa, caratterizzata da percorsi in parte comuni a tutte le categorie e via via più lunghi e tecnici per i ragazzi più grandi. Il tracciato alternava lunghe salite, passaggi nel bosco ricchi di radici e pietre e numerosi tratti che richiedevano un perfetto equilibrio tra abilità tecnica, concentrazione e grande resistenza fisica.

La giornata, iniziata sotto un caldo sole estivo e conclusasi con l'arrivo della pioggia, ha messo ulteriormente alla prova tutti i partecipanti. I giovani atleti delle Riverosse hanno però saputo affrontare ogni difficoltà con determinazione, dando il massimo fino all'ultimo metro e conquistando risultati di grande rilievo confermando ancora una volta il valore e la crescita del gruppo.

La domenica ha invece visto il Racing Team Riverosse impegnato a Verzuolo, nella gara organizzata dal Velo Club Esperia Piasco. La mattinata si è aperta con la prova riservata alla categoria Juniores, su un percorso interamente sterrato che proponeva una partenza in salita per poi svilupparsi in continui saliscendi, privi di particolari difficoltà tecniche ma comunque molto impegnativi dal punto di vista fisico.

A rappresentare i colori delle Riverosse nella categoria Juniores è stato Enrico Sibilla, autore di una gara positiva conclusa con un'ottima prestazione. Successivamente è stata la volta degli Esordienti, mentre nel pomeriggio sono scesi in gara i Giovanissimi.

Tra questi si è messo in grande evidenza Pietro Vercelloni, che ha conquistato uno splendido primo posto, regalando al Racing Team Riverosse un'altra importante vittoria di questo intenso weekend.

Ancora una volta, i podi e i risultati ottenuti assumono un significato che va ben oltre il semplice piazzamento finale. Sono infatti il frutto del costante lavoro svolto durante gli allenamenti, dell'impegno quotidiano dei ragazzi e della loro continua crescita, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello della resistenza e della preparazione atletica.

Un fine settimana che conferma, ancora una volta, la solidità del progetto Racing Team Riverosse e la capacità dei suoi atleti di distinguersi con passione, determinazione e spirito di squadra in ogni competizione.

Col de Joux

G1 Agata Toniolo 3°p

G4 Tommaso Mersi 1°p

G5 Andrea Comazzo 1°p

Leonardo Zumella 8°p

G6F Amelia Toniolo 4°

G6 Ludovico Milesi 13°p

Verzuolo

JUNIOR Enrico Sibilla 5°posto

ESO2 Tommaso Perino 7°posto

ED2 Vittoria Vercelloni 3°p

ESO1

Lorenzo Ramella Pollone 13°p

G4 Pietro Vercelloni 1°p