La Cervo RB, niente ripescaggio: si riparte dalla Terza Categoria con ambizione FOTO

La Cervo RB dovrà ripartire dalla Terza Categoria. La società biellese, che aveva allestito una squadra con l'obiettivo di disputare un campionato di vertice in Seconda Categoria, non è infatti rientrata tra le formazioni ripescate: alla fine sono state due le squadre ripescate in meno rispetto a quanto inizialmente previsto.

Una notizia che non ha però modificato i programmi della società. La Cervo RB ha scelto di andare avanti con il gruppo costruito per affrontare una stagione ambiziosa, indipendentemente dalla categoria. L'obiettivo è dare continuità al progetto e, soprattutto, provare a riscattare quanto accaduto nella scorsa stagione.

"L'idea della società, del direttore e di tutti i giocatori è stata quella di restare insieme anche in Terza Categoria", spiega il Direttore Sportivo Bruno Barone. Una scelta che nasce anche dalla volontà di non ripetere gli errori dell'anno scorso, quando il campionato sembrava ormai indirizzato verso la vittoria a poche giornate dalla conclusione, prima del finale negativo e di alcune difficoltà incontrate successivamente nei playoff.

Il gruppo è stato costruito con un mix di esperienza e gioventù. Da una parte giocatori di categoria con diversi anni alle spalle, dall'altra giovani considerati di alto valore, che hanno scelto di sposare il progetto della società indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Particolarmente importante, per la dirigenza, è stata la decisione dei giocatori già presenti lo scorso anno di rimanere per cercare il riscatto, così come l'arrivo dei nuovi elementi che hanno dato fiducia al progetto.

Presidente, vicepresidente, staff e giocatori guardano quindi alla nuova stagione con ambizione e fiducia. La parola, ora, passerà al campo, chiamato a confermare le aspettative della società.

"Faremo l'impossibile per dare le giuste gioie e soddisfazioni a chi fa parte di questa società da tempo e si è sempre impegnato", conclude Barone con orgoglio ed entusiasmo.