Juventus Women, vittoria sul campo di Biella con qualificazione al terzo turno di Champions FOTO

La Juventus Women ha completato ieri sera, sabato 8 agosto, il proprio percorso nel mini-torneo del secondo turno di qualificazione della UEFA Women’s Champions League, conquistando il primo posto davanti al pubblico dello Stadio Pozzo-La Marmora di Biella.

In finale le bianconere hanno superato l’Hammarby per 3-1 dopo i tempi supplementari, al termine di una partita combattuta. La Juventus era andata sotto nel punteggio ma ha trovato la forza di ribaltare la gara e chiuderla nei supplementari. Alba Redondo ha realizzato il gol del pareggio, mentre la grande protagonista è stata Remina Chiba, autrice della doppietta che ha completato la rimonta. Il definitivo 3-1 è arrivato al 104’.

È una vittoria particolarmente importante perché consente alla Juventus di accedere al terzo turno di qualificazione della Champions League, ultimo ostacolo prima dell’accesso alla League Phase.

La Juventus ha dunque vinto entrambe le partite disputate a Biella, segnando 5 gol e subendone 2, superando due avversarie di livello internazionale.

Ora, cosa succede? Il prossimo avversario della Juventus non è ancora stato sorteggiato e avverrà a Nyon martedì 11 agosto alle 12. La Juventus sarà inserita nel League Path, dove sono previste cinque sfide, tutte su doppio confronto, con partite di andata e ritorno.