 / Calcio

Calcio | 08 agosto 2026, 16:00

Calcio, test di livello per la Biellese: amichevole con il Milan Futuro

Un altro passaggio importante nel percorso di avvicinamento alle prime partite ufficiali.

Credit: Luca Coringrato / Biellese 1902

Credit: Luca Coringrato / Biellese 1902

Test di livello per la Biellese. A Milanello powered by Clivet, nella mattinata di oggi, 8 agosto, la prima squadra ha affrontato il Milan Futuro in un test amichevole a porte chiuse.

Una prova di ottima intensità per i ragazzi di mister Luca Prina, che ha ruotato tutti i giocatori a disposizione nel corso dell’incontro. Buone le indicazioni emerse dal confronto, utile per mettere minuti nelle gambe e proseguire il lavoro svolto in queste settimane.

Un altro passaggio importante nel percorso di avvicinamento alle prime partite ufficiali.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore