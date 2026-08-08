Calcio, test di livello per la Biellese: amichevole con il Milan Futuro

Test di livello per la Biellese. A Milanello powered by Clivet, nella mattinata di oggi, 8 agosto, la prima squadra ha affrontato il Milan Futuro in un test amichevole a porte chiuse.
Una prova di ottima intensità per i ragazzi di mister Luca Prina, che ha ruotato tutti i giocatori a disposizione nel corso dell’incontro. Buone le indicazioni emerse dal confronto, utile per mettere minuti nelle gambe e proseguire il lavoro svolto in queste settimane.
Un altro passaggio importante nel percorso di avvicinamento alle prime partite ufficiali.