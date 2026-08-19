ATAP, è disponibile la Carta dei Servizi 2026

ATAP S.p.A. informa che è disponibile la Carta dei Servizi 2026, un documento redatto da ATAP che amplia la carta della mobilità generale, ed inserisce nel documento altre informazioni utili a definire i rapporti tra l’utenza e la società, la natura dei servizi erogati, le loro caratteristiche, ed in più vengono definiti gli standard qualitativi del servizio e le procedure di comunicazione tra utenti ed azienda.

La Carta dei Servizi è scaricabile dal sito di ATAP:

https://www.atapspa.it/la-carta-dei-servizi/

A breve sarà inoltre possibile consultarla presso i punti vendita biglietti.

Per ulteriori informazioni o per richiedere una copia, è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di ATAP S.p.A. allo 015 8488446

Un’opportunità per conoscere meglio i servizi offerti e le modalità di accesso al trasporto pubblico.