Presidi per assorbenza, nuove modalità di consegna

Nuove indicazioni per gli utenti delle Aziende Sanitarie del Piemonte che usufruiscono del servizio di immagazzinamento e programmazione delle consegne dei presidi per assorbenza gestito da Amos s.c.r.l..

Per facilitare le comunicazioni e consentire agli utenti di riconoscere le chiamate, è stato comunicato il numero dal quale verranno effettuati i contatti: 0172 1908300. Si tratta di un numero non richiamabile.

Agli utenti che hanno richiesto il servizio in farmacia viene quindi consigliato di salvare il numero nella propria rubrica, così da riconoscere la chiamata ed evitare di perderla.

Per informazioni o eventuali reclami è invece possibile contattare il numero 0172 1908309, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

Nel caso in cui venga ricevuto un SMS con la dicitura «Richiamaci per non perdere l'ordine», sarà necessario contattare il numero indicato nel messaggio per procedere allo sblocco dell'ordine.

Per chi, invece, è già stato contattato e ha ricevuto una data di consegna ma non ha ricevuto la merce entro il termine comunicato, è previsto un contatto diretto con il corriere incaricato.

Per le province di Biella, Cuneo, Asti, Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, il corriere indicato è CI.PI., contattabile al numero 0141 272811.