Treni, linea Novara-Biella chiusa per nove giorni: lavori sull'elettrificazione

Proseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sulla linea Novara-Biella.

I lavori, in programma da sabato 22 a domenica 30 agosto, si inseriscono in un più ampio piano di interventi di upgrading dell’intera linea sia sul piano tecnologico sia delle opere civili. In particolare, entrano nella fase conclusiva le attività di elettrificazione della tratta Novara-Agognate e l’installazione del Sistema di Controllo Marcia Treno (SCMT) su tutta la linea, tecnologia che consentirà di gestire con maggiore affidabilità il monitoraggio continuo della marcia del treno in relazione alle indicazioni dei segnali, ai limiti di velocità della linea e alle caratteristiche del convoglio, attivando automaticamente la frenatura di emergenza in caso di superamento dei parametri consentiti.

Per consentire lo svolgimento delle attività di cantiere, la circolazione ferroviaria sarà quindi interrotta tra Novara e Biella da sabato 22 a domenica 30 agosto.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito rfi.it e i siti dell’impresa ferroviaria.







