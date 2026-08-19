Parco Burcina, proseguono gli interventi di manutenzione del verde

Proseguono gli interventi di manutenzione alla Riserva naturale del Parco Burcina “Felice Piacenza”. La squadra dell’Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore è impegnata nelle operazioni di sfalcio del verde e nella cura dell’area.

La Burcina si estende per 57 ettari tra Biella e Pollone. Dal 2022 l’Ente ha attivato una squadra di operai dedicata alla gestione quotidiana del parco, con attività che comprendono la manutenzione del verde, il taglio delle siepi e la pulizia delle canaline.

Negli ultimi anni sono stati effettuati interventi straordinari e avviato il monitoraggio del patrimonio arboreo attraverso scanner e droni, finalizzato alla programmazione delle operazioni sulle alberature. Nel gennaio 2026 la squadra manutentiva di Pollone è stata ulteriormente rafforzata con l’ingresso di un nuovo operatore.