Occhieppo Inferiore: 7 posto al nido per le famiglie di Occhieppo Superiore

Si avvicina l'inizio del nuovo anno scolastico e le famiglie si organizzano per mandare a scuola i bambini. Grazie alla convenzione con il Comune di Occhieppo Inferiore, presso l'Asilo Nido comunale di Occhieppo Inferiore sono disponibili 7 posti per i bambini residenti a Occhieppo Superiore.

L'Accesso è regolato dagli stessi criteri e dalle stesse tariffe applicate ai residenti di Occhieppo Inferiore.

Si tratta di un'opportunità concreta per offrire un servizio educativo qualificato ai bambini da 6 a 36 mesi, sostenendo le famiglie del nostro territorio, grazie alla collaborazione delle due amministrazioni.



