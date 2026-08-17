Lessona, sette nuove telecamere per rafforzare la videosorveglianza, ecco dove saranno messe

Il Comune di Lessona punta a rafforzare il sistema di videosorveglianza presente sul territorio con l’installazione di nuove telecamere in sette punti strategici del paese. Attualmente sono già presenti 23 dispositivi, la maggior parte dei quali di contesto, mentre alcuni sono dotati di software OCR per la lettura delle targhe dei veicoli in entrata e in uscita dal territorio comunale.

L’Amministrazione comunale ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica, per un intervento complessivo di 75mila euro.

I punti individuati per l’installazione delle telecamere con sistema OCR sono Regione Battiana, sulla provinciale per Castelletto Cervo, dove è prevista anche una telecamera di contesto su via Battiana interna, Borgata Crosa-Frazione Aimone, Regione Mulino, via Fecia di Cossato, via Piave e via Corte-Battiana. L’obiettivo è garantire la copertura degli accessi al paese.

È inoltre prevista una telecamera di contesto all’ingresso del punto di conferimento degli sfalci, con lo scopo di tenere sotto controllo eventuali conferimenti di rifiuti non autorizzati.

Il Comune intende candidare il progetto al finanziamento previsto dal Decreto-legge 14 del 20 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 48 del 18 aprile 2017, in materia di sicurezza delle città. La richiesta di contributo sarà pari a 33.750 euro, corrispondenti al 45% dell'importo complessivo dell'intervento. I restanti 41.250 euro, pari al 55%, saranno finanziati con fondi propri dell'ente.