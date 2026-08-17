Occhieppo Inferiore: si cercano 3 ragazzi per la Mostra del libro per bambini 2026

Per la Mostra del Libro che si terrà come ogni anno al Salone Polivalente di Occhieppo Inferiore verranno selezionate tre ragazzi maggiorenni, che saranno impegnati per due settimane, dal 3 al 17 ottobre e svolgeranno un servizio di 20 ore settimanali.

Queste collaboreranno con i volontari presenti nelle molteplici attività che si realizzeranno nel periodo. Una settimana sarà dedicata alle scuole del paese, la seconda settimana sarà dedicata alle scuole interessate dei comuni limitrofi.

Durante alcune serate e i fine settimana ci saranno inoltre momenti dedicati agli adulti e alle famiglie.

Scadenza per presentare la domanda: 10 settembre 2026. Le candidature sono da presentare in formato elettronico. Non saranno accettate quelle tardive o incomplete. Non sono previste proroghe. Le persone interessate a partecipare devono inviare le seguenti informazioni in un unico file PDF: 1. Lettera di interesse (Max 1 pagina) per conoscere l'esperienza dei candidati e delle candidate, insieme alle loro aspettative riguardo la collaborazione con un gruppo di lavoro che gestisce l'organizzazione di un evento come la Mostra del Libro e il Curriculum Vitae (Max 2 pagine). Si chiede di inserire le informazioni di contatto correnti, inclusi indirizzo e-mail, numero di telefono e indirizzo postale. Le candidature complete degli allegati devono essere inviate tramite posta elettronica all'indirizzo: mostradellibro.occhieppoinf@gmail.com

Colloqui con i candidati finalisti e comunicazione esiti della selezione: 13 - 17 settembre 2026

Periodo di lavoro: 3 - 17 ottobre 2026



