Ferragosto in natura: rispetto e sicurezza ambientale, il monito delle aree protette

Siccità ed emergenza idrica rendono più fragile il territorio e richiedono particolare attenzione anche durante le giornate di festa.

La prima indicazione dell’Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore riguarda gli orari delle uscite. Per passeggiate ed escursioni è opportuno scegliere i momenti più freschi della giornata, evitando di esporsi nelle ore caratterizzate dalle temperature più elevate.

Massima attenzione anche al rischio di incendi. L’Ente chiede di non accendere fuochi o barbecue e di evitare qualsiasi comportamento che possa provocare un innesco. La siccità impone una prudenza ancora maggiore: una disattenzione può mettere in pericolo la vegetazione, gli animali e gli ambienti naturali.

L’emergenza idrica richiama inoltre ciascuno a un uso più attento dell’acqua. Ridurre i consumi ed evitare gli sprechi significa contribuire alla salvaguardia di una risorsa preziosa e sempre più vulnerabile.

La corretta fruizione delle Aree Protette passa poi dal rispetto dei luoghi attraversati. Occorre rimanere sui sentieri, non raccogliere piante, fiori o minerali e osservare gli animali nel loro habitat senza disturbarli. Anche la quiete deve essere preservata: rumori e schiamazzi possono interferire con la tranquillità delle specie presenti.

Un’altra regola fondamentale è non lasciare tracce del proprio passaggio. Tutti i rifiuti devono essere portati via e differenziati correttamente, affinché gli spazi naturali rimangano nelle stesse condizioni in cui sono stati trovati.

L’EGAP suggerisce di privilegiare forme di mobilità sostenibile, scegliendo di camminare, utilizzare la bicicletta o raggiungere le aree naturali con i mezzi pubblici.

La fotografia e la condivisione possono diventare strumenti utili per raccontare il valore di questo patrimonio. Ammirare e fotografare il paesaggio, rispettando sempre l’ambiente, permette di far conoscere la bellezza delle Aree Protette e di sensibilizzare altre persone sulla necessità di tutelarle.

"Fruire le Aree Protette significa anche prendersene cura. Ogni gesto responsabile è un regalo alla natura e alle generazioni future".

Natura. Rispetto. Futuro.