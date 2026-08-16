Prestiti personali, Biella guida il Piemonte: richiesti in media 13.012 euro

Biella guida la graduatoria piemontese degli importi richiesti per i prestiti personali. Tra gennaio e giugno 2026 la cifra media in provincia ha raggiunto i 13.012 euro, il valore più elevato della regione. La durata dei finanziamenti si attesta a 5,4 anni, mentre l’età dei richiedenti è di 45,5 anni.

I dati emergono dall’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it. In Piemonte la liquidità risulta la principale motivazione indicata nelle domande e rappresenta il 35,1% del totale. I piani di rimborso si estendono mediamente per 5 anni e 5 mesi.

Sul versante della cessione del quinto, il Biellese si colloca invece all’estremo opposto della graduatoria. La somma media richiesta è pari a 19.630 euro, la più bassa tra le province piemontesi, mentre l’età dei richiedenti, 55 anni e 1 mese, è la più elevata. In regione l’importo si attesta complessivamente a 21.746 euro e la durata raggiunge in media gli 8 anni e 6 mesi.

I dipendenti privati rappresentano il 49,4% delle domande di cessione del quinto presentate in Piemonte. Seguono i pensionati, con il 28,9%, e i lavoratori del settore pubblico, con il 21,7%.

Cambiano anche le somme richieste dalle diverse categorie: 26.949 euro per i dipendenti pubblici, 21.604 per quelli privati e 18.086 per i pensionati.

L’analisi nazionale segnala, nel frattempo, un moderato aumento del costo dei finanziamenti. Nel corso del semestre il TAEG medio delle pratiche erogate per i prestiti personali è passato dall’8,05% all’8,31%, con una crescita di 26 punti base.

Per la cessione del quinto destinata ai dipendenti privati il tasso è salito dal 6,75% al 6,99%, mentre per i lavoratori pubblici è aumentato dal 5,50% al 5,63%. In controtendenza il dato relativo ai pensionati, sceso dall’8,23% di gennaio al 7,62% di giugno.

«La cessione del quinto permette di ottenere condizioni più vantaggiose rispetto ai prestiti tradizionali grazie alle garanzie offerte alle finanziarie», spiega Matteo Favaro, COO e Managing Director Financial Products Italy di Segugio.it. Al momento della rilevazione, il tasso medio di questa formula risultava inferiore di 132 punti base rispetto a quello dei prestiti personali.