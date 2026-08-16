Referendum sulla caccia, al via la raccolta firme

È aperta la raccolta firme per due referendum abrogativi sulla normativa italiana in materia di caccia. Gli elettori possono aderire attraverso la piattaforma del Ministero della Giustizia, utilizzando Spid o Carta d’identità elettronica.
Il primo quesito propone l’abrogazione parziale dell’articolo 842 del Codice civile, che consente ai cacciatori muniti di regolare licenza di accedere ai fondi privati, salvo le eccezioni previste dalla legge. In caso di approvazione, i proprietari potrebbero impedirne l’ingresso senza le condizioni attualmente richieste.
La seconda proposta riguarda l’articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale. L’iniziativa punta a cancellare il riferimento alla caccia e la clausola relativa alle altre leggi speciali in materia di animali.
Per aderire è necessario accedere alla piattaforma, aprire la pagina dell’iniziativa, cliccare su “Sostieni iniziativa” e confermare la sottoscrizione. Occorre firmare separatamente ciascun quesito.
I link ufficiali
Piattaforma del Ministero della Giustizia:
https://firmereferendum.giustizia.it
Referendum n. 7300000 – Accesso dei cacciatori ai fondi privati:
https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/7300000
Referendum n. 7300001 – Articolo 19-ter:
https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/7300001
La raccolta terminerà il 30 settembre 2026. Se ciascuna richiesta raggiungerà almeno 500mila firme valide, seguiranno le verifiche dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione e, successivamente, il giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale. Solo dopo questi passaggi potrà essere indetta la consultazione.