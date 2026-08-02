Scuola e senso civico a Bioglio, i ringraziamenti del sindaco Lucia Acconci

Riceviamo e pubblichiamo:

“Carissime e carissimi concittadini, con queste poche righe desidero condividere con tutti voi un un ringraziamento pubblico, sincero e profondo a chi si è preso cura del nostro bene più prezioso: i bambini.

Con la conclusione del servizio di pre/post-scuola, infatti, desidero esprimere la mia gratitudine, a nome personale e di tutta l’amministrazione comunale, a tre nostre straordinarie cittadine Cherubina, Fiorella e Silvana che si sono rese disponibili ad accudire gli alunni della scuola primaria di Bioglio. Lo hanno fatto con un sorriso, con infinita pazienza e, soprattutto, a titolo volontario donando il loro tempo. Il loro gesto è l'esempio di cosa significhi "senso civico" e dimostra quanto possa essere forte la rete di solidarietà nel nostro paese.

Un grazie altrettanto sentito va a tutto il personale scolastico. La vostra costante presenza, la professionalità e la disponibilità ad affiancare e supportare questa iniziativa sono state fondamentali per garantire un ambiente sicuro, sereno e stimolante per i nostri bambini. Quando le istituzioni e i cittadini collaborano con questa armonia, il risultato è un grande dono per le famiglie del territorio.

Grazie per averci ricordato che un paese non è fatto soltanto di strade ed edifici ma delle persone che lo vivono e se ne prendono cura ogni giorno. Con stima e profonda gratitudine”.