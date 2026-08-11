A Rosazza David Astorga e Angelo Comotto in concerto

A Rosazza il 14 agosto alle ore 21 nella chiesa Parrocchiale è un calendario un Concerto di musica sacra dove si esibiranno il Tenore David Astorga e l' Organista Angelo Comotto

In programma musiche di Bach, Bizet, Franck, Schubert, Stradella.

David Astorga è nato in Costa Rica nel 1988. Ha iniziato gli studi di storia e musica all'università della sua città, per poi specializzarsi al Royal Conservatory di Bruxelles. Ha inoltre completato la sua formazione partecipando a programmi per giovani cantanti quali: International Opera Academy di Gent, Centre de Perfeccionament Plácido Domingo di Valencia, Scuola dell'Opera del Teatro Comunale di Bologna e Opera Studio del Teatro di Tenerife. Il Tenore ha vinto importanti concorsi internazionali quali il Maria Callas (2015), il Salice d'Oro (2017) e il concorso internazionale di Tenerife (2018) e si è esibito in prestigiosi teatri, tra i quali: Théâtre des Champs-Elysées, Teatro Regio di Parma, Teatro Comunale Bologna, Teatro de la Maestranza de Sevilla, Estonian National Opera, Teatro Sociale di Como, Palau de les Arts Reina Sofia di Valencia, Flemish Opera ad Anversa, Teatro Nacional de Costa Rica, Teatro Nacional de República Dominicana, Arts Center delle Filippine e Opera di Tenerife.

Collabora regolarmente con direttori quali: Roberto Abbado, Francesco Ivan Ciampa, Sigiswald Küijken, Fabio Biondi, Zubin Mehta, Evelino Pidò, Giampaolo Bisanti.

Angelo Comotto è invece nato a Vigliano nel 1961. Dopo il conseguimento della Maturità Classica ha seguito gli studi musicali di organo, pianoforte ed armonia presso l’Academie de Musique “Prince Rainier III” di Monaco, conseguendo i relativi diplomi.

Si è laureato in Organo e Composizione Organistica presso l’Istituto Musicale della Valle d’Aosta il 4 luglio del 2011.