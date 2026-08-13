Salussola, Panda contro il muro di un caseggiato: conducente in ospedale FOTO

Un incidente stradale autonomo si è verificato intorno alle 9 in via Mazzini, ad Arro, nel territorio di Salussola.

Una Panda, mentre procedeva lungo la strada, ha iniziato a sbandare vistosamente, terminando la corsa contro il muro di un caseggiato. Tra le possibili cause dell’incidente viene valutata anche l’ipotesi di un malore del conducente.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e il carro attrezzi per il recupero del veicolo. L’uomo alla guida, residente a Salussola e classe 1965, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.