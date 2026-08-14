Sandigliano, lavori sulla rete elettrica: interruzioni fino al 14 agosto

E-Distribuzione informa che alcune utenze di Sandigliano saranno interessate da sospensioni temporanee dell’energia elettrica nella giornata di oggi, venerdì 14 agosto, necessarie per consentire l’esecuzione di lavori sugli impianti.

La sospensione è prevista dalle 8 alle 15.30 e interesserà:

via Galilei: civici dall’11 al 23, dal 27 al 39, 13A, dal 28 al 32, 36, senza numero e civico 9;

via Mazzini: civico 197 e utenze senza numero civico.

E-Distribuzione precisa che gli intervalli dei numeri civici riportati negli avvisi sono raggruppati per numeri pari e/o dispari e che i lavori interesseranno esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione.

Durante gli interventi l’erogazione potrebbe essere momentaneamente riattivata. La società invita quindi a prestare attenzione e, in particolare, a non utilizzare gli ascensori durante le fasce orarie indicate.

Per informazioni sui lavori programmati e sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito o l’app di E-Distribuzione oppure inviare un SMS al numero 320 2041500, indicando il codice POD riportato in bolletta. Per segnalare un guasto è disponibile il numero verde 803.500.