Virtus Basket, a Valdilana torneo 3 contro 3

Il Palagiletti di Ponzone, a Valdilana, ospiterà domenica 6 settembre la prima edizione del Virtus Basket Valdilana 2026, torneo di pallacanestro con formula 3 contro 3.

La manifestazione è aperta ai partecipanti a partire dai 16 anni e propone una giornata dedicata al basket, con le squadre chiamate a confrontarsi sul parquet tra partite e sfide.

L’iscrizione comprende il pranzo, la maglietta dell’evento e la possibilità di utilizzare le docce. I partecipanti potranno formare la propria squadra e prendere parte alla prima edizione del torneo organizzato dalla Virtus Basket Valdilana.