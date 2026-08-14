Carta e cartone, nel Biellese oltre 14.300 tonnellate: più di 85 chili per abitante

Il valore per abitante è superiore alle medie regionale e nazionale. In Piemonte i volumi restano sostanzialmente stabili, con un incremento dello 0,2% rispetto al 2024.

Sono oltre 14.300 le tonnellate di carta e cartone raccolte nel Biellese nel corso del 2025. La media provinciale supera gli 85 kg per abitante, contro i 75 kg del Piemonte e i 67,5 kg registrati a livello nazionale. In regione il totale si attesta a 319mila tonnellate. Se pressato, il materiale occuperebbe un volume sufficiente a riempire una volta e mezza la Reggia di Venaria.

I dati sono tratti dal 31° Rapporto annuale sulla raccolta e il riciclo di carta e cartone in Italia, pubblicato da Comieco, il Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi cellulosici.

Piemonte, 75 chili per abitante

«La raccolta in Piemonte consolida i risultati raggiunti negli ultimi anni, con un dato sostanzialmente stabile e una resa pro-capite pari a 75,0 kg per abitante, superiore alla media nazionale, che si attesta a 67,5 kg/ab, e in linea con i valori della macroarea Nord, pari a 74,7 kg/ab», dichiara Roberto Di Molfetta, direttore generale di Comieco. «In una regione con performance già mature, le variazioni anno su anno vanno interpretate con attenzione, anche alla luce del contributo dei rifiuti “simili”, che può determinare oscillazioni nella lettura dei dati. Il Piemonte resta comunque tra i territori più solidi del Paese, con un sistema di raccolta strutturato e una capacità di intercettazione della carta e del cartone sul totale dei rifiuti urbani che si conferma elevata».

Nel corso dell’anno il Consorzio ha gestito l’avvio a riciclo di quasi 196mila tonnellate di materiali cellulosici in Piemonte, pari a oltre il 60% della raccolta regionale di carta e cartone. Ai 1.178 comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi economici per più di 18,6 milioni di euro.

I dati provincia per provincia

Volumi complessivi e quantità pro capite variano da una provincia all’altra.

Alessandria: oltre 31.500 tonnellate, con 77,5 kg pro capite.

Asti: più di 10.700 tonnellate, pari a circa 52 kg per abitante.

Biella: oltre 14.300 tonnellate; la media supera gli 85 kg.

Cuneo: più di 49.600 tonnellate e oltre 85 kg per cittadino.

Novara: oltre 26.000 tonnellate, con un valore pro capite di circa 72 kg.

Torino: quasi 153.000 tonnellate; il dato per abitante supera i 69 kg.

Verbano-Cusio-Ossola: oltre 22.000 tonnellate e più di 145 kg pro capite.

Vercelli: più di 11.500 tonnellate complessive; la media è di circa 69,5 kg per abitante.