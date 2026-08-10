Vigliano, ecco il percorso gratuito di informatica per persone in età lavorativa

Vuoi ampliare le tue opportunità lavorative e dare valore al tuo curriculum? Vuoi ottenere la certificazione europea DigiComp 2.2?
L'Auser Provinciale di Biella, con il patrocinio e il supporto del comune di Vigliano Biellese, ha organizzato un corso di informatica espressamente pensato per persone in età lavorativa, totalmente gratuito, strutturato in otto lezioni, in orario serale dalle 20.30 alle 22.30.
Il corso, tenuto dal professor Daniele Donis Lacidogna, inizierà giovedì 17 settembre e si terrà in Vigliano Biellese. Sarà poi precisata la sede in relazione al numero di iscritti.
Per informazioni: 392.8479878.