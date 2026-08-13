Pralungo, PEC gratuita per tutti i contribuenti

Il Comune di Pralungo ha stipulato una convenzione con un gestore accreditato dall'AgID per offrire gratuitamente una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) a tutti i contribuenti.
L'iniziativa consentirà ai cittadini di disporre di un indirizzo PEC senza costi, utile per le comunicazioni ufficiali con la pubblica amministrazione e per l'invio e la ricezione di documenti con valore legale.
Il Comune precisa inoltre che i contribuenti che in precedenza disponevano di una casella PEC assegnata tramite Aruba, con indirizzo del tipo nome.cognome@comune.pec.it, potranno, alla scadenza della precedente casella, richiedere l'assegnazione di una nuova PEC nell'ambito della convenzione con Namirial.
Per maggiori informazioni consultare il sito del comune.