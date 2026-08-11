Scontro ad Andorno sulla SP 100 tra auto e moto, un ferito in codice giallo

Incidente stradale nella serata di ieri, 10 agosto, lungo la SP 100, all’altezza di Andorno. Lo scontro, avvenuto intorno alle 22, ha coinvolto un’auto e una moto.
Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un uomo, che è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale in codice giallo.
Un’altra persona coinvolta nell’incidente è stata invece soccorsa direttamente sul posto dal personale sanitario.
Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e i Carabinieri, impegnati nelle operazioni di soccorso e negli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.