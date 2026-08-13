Valdilana, lavori sulla Panoramica Zegna: senso unico alternato dal 7 settembre

La Provincia di Biella ha disposto una modifica temporanea della viabilità sulla SP 232 Panoramica Zegna, nel Comune di Valdilana. In particolare verrà istituito un senso unico alternato nel tratto compreso tra il chilometro 27+700 e il chilometro 28+000, per consentire lo svolgimento di lavori di taglio delle piante che si trovano a ridosso della strada.

L’intervento è programmato dal 7 al 27 settembre, tra le 7 e le 18. Durante i lavori il transito sarà regolato da movieri, che gestiranno il passaggio dei veicoli nelle due direzioni.

Per tutta la durata dell’intervento saranno posizionati, in entrambi i sensi di marcia, i cartelli di lavori in corso, divieto di sorpasso e limite massimo di velocità di 30 chilometri orari, oltre alla segnaletica relativa alla strettoia e ai coni di delimitazione del cantiere.