Candelo, il Comune lancia la campagna “Promesse d’Amore al Ricetto”: al via la creazione dell’archivio digitale degli sposi nel borgo

Il Ricetto di Candelo apre la sua storia alle emozioni e alla memoria collettiva: nasce l’iniziativa “Promesse d’Amore al Ricetto”, una campagna di raccolta fotografica finalizzata a realizzare un archivio storico-digitale, tra i primi in Italia, dedicato agli sposi nel loro giorno più bello, celebrato e\o ambientato all’interno delle mura del borgo medievale.

La volontà è quella di realizzare un album dei ricordi collettivo digitale per condividere questi momenti di gioia, oltre che per valorizzare e promuovere il Ricetto come borgo perfetto in cui sposarsi.

L’iniziativa nasce in attuazione della delibera con cui la giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per lo sviluppo e il potenziamento di Candelo nel settore del destination wedding. Il progetto è il primo passo nelle azioni di promozione turistica e culturale, con l'obiettivo di generare un impatto positivo sull’intera filiera economica e ricettiva locale (ristorazione, accoglienza, servizi tecnici e artigianato) e di rafforzare l’attrattività del territorio.

La campagna "Promesse d'Amore al Ricetto" punta a valorizzare il legame profondo tra il patrimonio storico-architettonico e le storie personali di chi ha scelto il borgo per il giorno delle proprie nozze. Le coppie che negli anni hanno pronunciato il loro “sì”, o che hanno realizzato i loro scatti fotografici tra le rue del Ricetto nel loro giorno più bello, sono invitate a condividere le proprie immagini per contribuire a costruire un album di ricordi pubblico.

Il sindaco di Candelo Paolo Gelone spiega: “Il Ricetto di Candelo offre un’atmosfera unica, un luogo senza tempo: vogliamo far conoscere ancora di più il nostro borgo come la location ideale per le proprie nozze. Lavoreremo, oltre che sulla promozione, anche su azioni di tipo amministrativo per favorire sempre di più i matrimoni a Candelo”.

Le fotografie raccolte saranno pubblicate online ed entreranno a far parte del patrimonio documentale del Comune, in un archivio digitale, e potranno essere utilizzate anche per canali digitali, mostre e futuri materiali di promozione culturale-turistica.

Oltre al valore turistico e promozionale, questo progetto ha un significato profondo anche sul piano umano e sociale perché trasmette la memoria collettiva. Attraverso la costruzione di questo archivio condiviso, Candelo non raccoglie semplicemente delle fotografie ma custodisce le radici sociali e affettive del territorio.

Conclude Gelone: “Il Ricetto di Candelo è un luogo del cuore, una cornice senza tempo che ha fatto da sfondo ai momenti più felici di tante famiglie. Con l'iniziativa Promesse d'Amore al Ricetto vogliamo rendere omaggio a questa memoria affettiva e condivisa, trasformando i ricordi personali di tante coppie in un patrimonio prezioso. Invito tutti gli sposi di ieri e di oggi a riaprire i cassetti dei ricordi e a condividere i loro scatti: la storia del nostro borgo si arricchisce e si definisce anche attraverso i vostri momenti più belli”.

Tutte le coppie interessate a condividere le proprie fotografie possono inviarle via mail a ufficiocultura@comunedicandelo.it all'Ufficio Cultura del Comune di Candelo. La trasmissione delle fotografie dovrà essere accompagnata dall'apposito modulo di liberatoria, scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente www.comune.candelo.it.