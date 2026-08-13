Biella, una scultura per ricordare il vice questore Francesco Cusano

A 50 anni dall’omicidio, Biella ricorderà il vice questore aggiunto della Polizia di Stato Francesco Cusano con una scultura commemorativa che sarà collocata nei pressi del luogo in cui venne assassinato, nel parco cittadino lungo via Lamarmora.

Proprio in questi giorni il Comune di Biella ha affidato l’incarico per la realizzazione dell’opera alla scultrice di Sordevolo Cecilia Martin Birsa. L'iniziativa nasce su indicazione della Questura di Biella e del Ministero dell’Interno, che hanno chiesto all’amministrazione comunale di procedere con la realizzazione e la posa di un monumento dedicato al vice questore.

Cusano venne ucciso il 1° settembre 1976, un episodio che segnò profondamente la città e che ogni anno viene commemorato e che, a mezzo secolo di distanza, sarà ricordato attraverso una nuova opera commemorativa.