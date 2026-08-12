Biella, modifiche alla viabilità in via Ramella Germanin

Per consentire urgenti lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria per conto di Cordar, saranno introdotte modifiche temporanee alla circolazione in via Ramella Germanin all'altezza del civico 16.
Queste le disposizioni: dalle ore 16.00 di oggi mercoledì 12 agosto alle ore 12.00 del 13 agosto 2026 sarà istituito il senso unico alternato regolato da semafori mobili nell’area interessata dai lavori.
Il Comune invita a prestare attenzione alla segnaletica e a procedere con prudenza durante le operazioni.