Biella, gita in Liguria per gli over 60: una giornata tra Finalborgo e Noli

Una giornata alla scoperta di due luoghi suggestivi della Liguria: Finalborgo e Noli. È la proposta rivolta prioritariamente ai cittadini residenti a Biella con 60 anni o più, organizzata con il contributo del Comune di Biella – Assessorato alle Politiche Sociali.

L'appuntamento è per domenica 20 settembre 2026, con partenza in pullman da Biella alle ore 6 circa e rientro previsto in serata.

La prima tappa sarà Finalborgo, uno dei centri storici meglio conservati del savonese, inserito da alcuni anni nel circuito dei Borghi più belli d'Italia. Accompagnati da una guida, i partecipanti potranno conoscere le mura, i palazzi e le chiese del borgo e visitare i suggestivi Chiostri di Santa Caterina, risalenti alla fine del Quattrocento, oltre alla Basilica di San Biagio e alla sua particolare balaustra dell'altare maggiore, decorata a trompe l'oeil.

Dopo il pranzo libero, nel pomeriggio il gruppo si trasferirà a Noli, dove sarà possibile visitare autonomamente il centro storico oppure concedersi una passeggiata sul lungomare. La partenza per il rientro è prevista intorno alle ore 18, con arrivo a Biella in serata.

La quota individuale di partecipazione è di 45 euro e comprende il trasferimento in pullman GT con due autisti, la visita guidata di Finalborgo, l'assicurazione medica di viaggio e l'IVA.

Il Comune di Biella contribuisce alla realizzazione dell'iniziativa sostenendo parte dei costi di trasporto e mettendo a disposizione il proprio personale per l'organizzazione, la gestione delle pratiche amministrative e il servizio di accompagnamento e coordinamento.

Prenotazioni

Le pre-iscrizioni telefoniche, impegnative, saranno raccolte venerdì 14 agosto 2026, dalle 9 alle 12, al numero 015 3507857.

Successivamente i partecipanti saranno ricevuti su appuntamento.

L'iniziativa è rivolta prioritariamente ai cittadini residenti a Biella di età pari o superiore a 60 anni, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Minimo 40 partecipanti.