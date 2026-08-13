Biella, al via le candidature per la Consulta Giovanile

Il Comune di Biella ha pubblicato all'albo online e nella presente pagina l'avviso per la raccolta delle candidature da parte delle associazioni giovanili a partecipare alla Consulta Giovanile della Città di Biella.
Possono presentare la propria candidatura le associazioni giovanili, riconosciute e non riconosciute, che possiedano congiuntamente i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
- a) avere sede nella città di Biella, ovvero sede in altro comune all’interno della provincia di Biella, con attività rivolte ai giovani svolte sul territorio del comune di Biella negli ultimi due anni;
- b) essere regolarmente costituite o comunque operanti in modo stabile e documentabile;
- c) avere al proprio interno almeno n. 5 iscritti di età non superiore ai 35 anni.
Scadenza candidature: 21 settembre 2026.
Per informazioni contattare l’ufficio Politiche Giovanili all’indirizzo u_infogio@comune.biella.it
Documentazione: