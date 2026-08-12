Vernato-Thes guarda al futuro, sette progetti per rilanciare il quartiere

Sette progetti per ridisegnare il futuro del Vernato-Thes e renderlo un quartiere sempre più vivibile, sicuro e attrattivo. È questo il contenuto del documento che il Consiglio di Quartiere Vernato-Thes ha presentato all'Amministrazione comunale al termine delle sedute pubbliche del primo semestre 2026, durante le quali sono state raccolte le proposte avanzate da associazioni e residenti. L'obiettivo è chiaro: trasformare le idee emerse dal confronto con il territorio in una programmazione concreta di interventi capaci di migliorare la qualità della vita e valorizzare uno dei quartieri storici della città.

Tra le iniziative più significative figura "Vern-Arte", un progetto che punta a valorizzare le Coste del Vernato attraverso l'installazione di opere d'arte lungo il percorso, accompagnate da targhe descrittive, panchine e nuovi punti luce. L'intento è quello di riscoprire e promuovere il patrimonio storico del quartiere, rendendolo più accogliente e fruibile sia per i residenti sia per i visitatori.

Un altro intervento strategico riguarda "Porta del Piazzo", dedicato alla riqualificazione dell'accesso al borgo storico. Il tratto di via Mentegazzi, utilizzato quotidianamente anche da molti turisti diretti al Piazzo, potrebbe essere ripensato privilegiando la mobilità pedonale, migliorando l'illuminazione e rendendo più chiara la segnaletica verso il parcheggio del Piazzo e la Zona a traffico limitato.

Lo sguardo è rivolto anche al benessere dei cittadini con "Biella in Forma", che propone la realizzazione di un'area fitness all'aperto nei Giardini Alpini d'Italia o nei Giardini del Thes, liberamente accessibile a tutti. Tra le proposte trova spazio anche un progetto dedicato alle festività.

"Il Natale al VernatoThes" immagina piazza Cossato trasformata in un punto di riferimento per il periodo natalizio, con allestimenti, iniziative rivolte alle famiglie e il coinvolgimento delle associazioni e delle attività commerciali. L'obiettivo è creare un appuntamento fisso capace di animare il quartiere e sostenere il commercio di vicinato.

Con "Re-Life", invece, il Consiglio di Quartiere propone di censire tutti gli immobili comunali oggi inutilizzati presenti nel Vernato-Thes, affinché possano essere recuperati e assegnati ad associazioni e realtà del territorio che necessitano di spazi per sviluppare le proprie attività.

Il piano comprende inoltre un importante intervento di riqualificazione urbana che interessa piazzale Don Giorgio Coda Mer, il viale alberato di via Ivrea e l'area del Rio Bellone. Il progetto punta a migliorare il decoro, la sicurezza e la qualità degli spazi pubblici, intervenendo anche sulle aree verdi e sull'alveo del torrente.

Completa il programma "Abitare Vernato-Thes", una proposta che mira a trasformare il quartiere in un laboratorio culturale permanente, attraverso eventi, iniziative artistiche e momenti di incontro che coinvolgano residenti, associazioni ed esercizi commerciali. L'idea è quella di utilizzare cultura e partecipazione come strumenti per rafforzare il senso di comunità e valorizzare l'identità del quartiere. Il documento è stato trasmesso al Comune con la richiesta di valutare l'inserimento delle proposte nella programmazione dei prossimi interventi. Il Consiglio di Quartiere ha inoltre confermato la propria disponibilità a collaborare con l'Amministrazione e con gli uffici competenti durante tutte le fasi di sviluppo dei progetti. Più che un semplice elenco di opere, il piano rappresenta una visione complessiva del futuro del Vernato-Thes: un quartiere che punta sulla valorizzazione del proprio patrimonio storico, sulla qualità degli spazi pubblici, sulla cultura e sulla partecipazione dei cittadini come elementi fondamentali per costruire una comunità sempre più vivace, accogliente e sostenibile.