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Valli Mosso e Sessera | 12 agosto 2026, 08:00

Ailoche, lavori sulla provinciale 121: senso unico alternato

Modifica temporanea della viabilità tra il chilometro 1+100 e il chilometro 1+200.

Ailoche, lavori sulla provinciale 121: senso unico alternato, foto archivio

Ailoche, lavori sulla provinciale 121: senso unico alternato, foto archivio

Cambierà temporaneamente la viabilità sulla SP 121 Postua-Crevacuore, nel Comune di Ailoche. La Provincia di Biella ha disposto l’istituzione di un senso unico alternato nel tratto compreso tra il chilometro 1+100 e il chilometro 1+200, dove sono previsti lavori di ampliamento e messa in sicurezza dell’incrocio tra la strada comunale per Guardabosone e la provinciale.

Il provvedimento sarà in vigore da lunedì 17 a venerdì 21 agosto tra le 7 e le 18.

Durante l’esecuzione dei lavori, il traffico sarà regolato da un impianto semaforico, con il transito consentito alternativamente nelle due direzioni. Il tratto interessato si trova al di fuori del centro abitato di Ailoche.

La Provincia raccomanda quindi agli automobilisti di prestare particolare attenzione nel tratto interessato dai lavori e di rispettare la segnaletica e le indicazioni del semaforo.

s.zo.

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