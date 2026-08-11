Oropa sotto le stelle: visite serali alla Basilica Antica

Due aperture serali straordinarie della Basilica Antica per ripercorrere la storia delle Incoronazioni della Madonna di Oropa. Gli appuntamenti sono in programma mercoledì 12 e giovedì 27 agosto, alle 21.

Il percorso partirà dai dipinti medievali del Sacello, dove è raffigurata la scena dell’Incoronazione, per arrivare alla corona e al Manto della Misericordia realizzati in occasione della V Incoronazione centenaria del 2021. Attraverso le testimonianze storiche, artistiche e architettoniche custodite nella Basilica Antica sarà possibile ricostruire le diverse tappe di una tradizione che accompagna il Santuario da oltre quattro secoli.

A cinque anni dalla solenne Incoronazione celebrata nell’agosto del 2021, le due serate consentiranno inoltre di approfondire il significato di questa ricorrenza e di conoscere, attraverso opere, arredi e documenti, le trasformazioni che nel tempo hanno interessato il complesso di Oropa.

Il ritrovo è fissato ai cancelli del piazzale inferiore. La partecipazione è gratuita, con prenotazione attraverso il sito del Santuario.