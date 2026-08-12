Benna, servizi scolastici 2026/2027: aperte le iscrizioni, più ore al post FOTO

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai servizi scolastici del Comune per l'anno scolastico 2026/2027. Da quest'anno le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità digitale, attraverso il portale dedicato. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 5 settembre.

L'Amministrazione comunale conferma e potenzia i servizi rivolti agli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria, con l'obiettivo di offrire un sostegno concreto alle famiglie e favorire una migliore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.

Viene confermato il servizio mensa, con una tariffa di 4,50 euro a pasto, mantenendo le riduzioni previste in base alle fasce ISEE, per garantire un accesso equo al servizio.

Tra i servizi confermati rientra anche lo scuolabus, che continua a rappresentare un supporto fondamentale per gli spostamenti casa-scuola degli alunni e un importante aiuto per le famiglie.

Resta inoltre gratuito il servizio di prescuola, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 8.30, sia per la Scuola dell'Infanzia sia per la Scuola Primaria.

La principale novità del prossimo anno scolastico riguarda il servizio di post scuola, che viene significativamente ampliato: sarà infatti garantito dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 18.00, per entrambe le scuole.

Una scelta che rappresenta un importante investimento dell'Amministrazione comunale per rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze organizzative delle famiglie. Nonostante l'ampliamento dell'orario, il costo del servizio rimane invariato: 20 euro al mese, confermando la volontà del Comune di offrire un servizio di qualità mantenendo un costo contenuto e accessibile.

"Abbiamo scelto di ampliare il servizio di post scuola perché crediamo che una scuola vicina alle famiglie significhi anche offrire strumenti concreti per conciliare gli impegni lavorativi con quelli familiari. È un investimento significativo, ma abbiamo voluto mantenere invariata la tariffa mensile di 20 Euro. Siamo convinti che rappresenti un valore aggiunto per la nostra comunità e un sostegno reale ai genitori." – spiega il Sindaco Cristina Sitzia.

Vengono inoltre confermati i laboratori gratuiti del mercoledì e del venerdì pomeriggio dedicati agli alunni della Scuola Primaria che non frequentano il tempo pieno, un'opportunità educativa ormai consolidata e molto apprezzata.

Parallelamente sono già in corso i lavori di programmazione delle attività didattiche in collaborazione con il corpo docente. Tra i progetti che saranno riproposti vi sarà il corso di avvicinamento alla lingua spagnola, previsto per la seconda parte dell’anno scolastico e destinato alle classi finali della Scuola Primaria.

L'estate rappresenta anche un momento importante per la manutenzione e il miglioramento degli edifici scolastici. In questi giorni, alla Scuola Primaria sono stati realizzati interventi di tinteggiatura delle porte delle aule e dei servizi igienici grazie all'impegno dei consiglieri comunali, mentre è in corso il rifacimento del manto dell'aula esterna. Sono inoltre previsti nuovi investimenti per l'acquisto di arredi scolastici, rispondendo a esigenze emerse direttamente dal personale della scuola.

"L'attenzione verso la scuola continua a rappresentare una delle priorità della nostra Amministrazione. Le nostre scuole sono realtà di piccole dimensioni, ma proprio per questo riescono a offrire un ambiente accogliente, familiare e attento ai bisogni di ogni bambino. Continueremo a investire per garantire un'offerta educativa e formativa di qualità, in spazi sempre più curati e sereni, dove ogni alunno possa crescere, valorizzare le proprie capacità e affrontare il proprio percorso scolastico nelle migliori condizioni possibili.

Tutte le informazioni relative ai servizi scolastici, alle modalità di iscrizione e alla documentazione necessaria sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.

Nel caso in cui si riscontrassero difficoltà nella fase di autenticazione o nella procedura di iscrizione ai servizi scolastici, sarà possibile richiedere assistenza inviando una mail all'indirizzo benna@ptb.provincia.biella.it, indicando cognome e nome del richiedente, recapito telefonico e i servizi scolastici che si intendono attivare. Gli interessati saranno ricontattati a partire dal 24 agosto per ricevere supporto e completare la procedura di iscrizione.

L'Amministrazione comunale invita tutte le famiglie a effettuare l'iscrizione entro il 5 settembre, cogliendo le opportunità offerte da un sistema di servizi sempre più attento ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie, nella convinzione che investire nella scuola significhi investire nel futuro della comunità.