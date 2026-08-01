Verde, acqua e nuovi spazi: prende forma il futuro volto dei Giardini Zumaglini

Più verde, maggiore ombra e nuovi spazi per vivere il centro. I Giardini Zumaglini si preparano a cambiare volto con un intervento che coniuga rigenerazione urbana, qualità ambientale e socialità.

È l’obiettivo del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato nella mattinata di ieri, venerdì 31 luglio, dalla Giunta comunale, un nuovo passo nel percorso avviato dall’Amministrazione per la riqualificazione del centro storico di Biella. L’opera, del valore complessivo di 2 milioni di euro, sarà candidata al bando regionale “Città Rigenerative”, nell’ambito del Programma FESR 2021-2027, con la possibilità di ottenere un contributo fino al 90% della spesa prevista.

Il progetto stabilisce il mantenimento dei filari di alberi sul lato nord dei Giardini, dove è prevista, con ogni probabilità, una nuova copertura arborea. Le piante messe a dimora garantiranno una maggiore ombreggiatura, contribuendo a mitigare le temperature estive e a rendere più confortevole la frequentazione del parco. La sezione stradale sarà ridotta a favore del viale pedonale alberato, salvaguardando la funzionalità necessaria.

Particolare attenzione sarà riservata alla gestione delle acque meteoriche. Circa 5.000 metri quadrati di superfici attualmente impermeabilizzate, in asfalto e porfido, saranno de-impermeabilizzati e sostituiti con soluzioni drenanti e permeabili. L’intervento favorirà l’assorbimento dell’acqua nel terreno, riducendo il ruscellamento superficiale e migliorando la capacità dell’area di affrontare gli eventi meteorici più intensi.

È previsto inoltre l’impiego di materiali fotocatalitici nella strada di scorrimento sul lato nord, con l’obiettivo di contribuire alla riduzione degli inquinanti prodotti dal traffico e al miglioramento della qualità dell’aria.

Tra gli elementi del progetto figura anche una fontana a lama d’acqua, concepita non soltanto come componente architettonica e paesaggistica, ma anche come strumento di mitigazione del microclima. La presenza dell’acqua contribuirà a rendere l’area più fresca e confortevole nei mesi estivi, creando al tempo stesso un nuovo punto di aggregazione e di fruizione dello spazio pubblico.

L’intervento consentirà anche una revisione del patrimonio arboreo, mediante l’utilizzo di specie ritenute più adatte alle caratteristiche di un’area pubblica ad alta frequentazione e capaci di assicurare nel tempo una maggiore ombreggiatura, chiome più ampie e una migliore risposta alle condizioni del contesto urbano.

L’aumento delle aree verdi, il miglioramento della qualità dell’aria, una gestione più efficace dell’acqua e la creazione di nuovi luoghi di socialità sono gli elementi centrali di un progetto che punta a restituire ai cittadini Giardini Zumaglini più belli, vivibili e attrattivi.