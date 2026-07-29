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POLITICA | 29 luglio 2026, 10:40

Energia, MASE approva la nuova guida operativa dei Certificati Bianchi

Il ministro pichetto: "Più semplicità ed efficacia per accelerare la transizione energetica"

Energia, MASE approva la nuova guida operativa dei Certificati Bianchi

Energia, MASE approva la nuova guida operativa dei Certificati Bianchi

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato la nuova Guida Operativa dei Certificati Bianchi. Il documento fornisce indicazioni operative chiare e aggiornate per agevolare la presentazione, la valutazione e la gestione dei progetti di efficienza energetica, con l’obiettivo di rendere il meccanismo ancora più efficace, accessibile e in linea con le esigenze del sistema produttivo.

“È un passo importante nel percorso di rafforzamento dei Certificati Bianchi, uno degli strumenti più efficaci di cui disponiamo per promuovere l’efficienza energetica e accompagnare la competitività del nostro sistema produttivo”, dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto. “Con questo aggiornamento offriamo a imprese e operatori regole più chiare, procedure più snelle e un quadro di riferimento capace di favorire interventi innovativi che contribuiscono agli obiettivi nazionali di decarbonizzazione, sicurezza energetica e crescita sostenibile.”

“La nuova Guida Operativa rende i Certificati Bianchi più moderni e vicini alle esigenze delle imprese”, ha affermato il viceministro Vannia Gava. “Rafforziamo uno strumento che sostiene investimenti, innovazione, efficienza energetica e decarbonizzazione. Il nuovo impianto valorizza anche il contributo dell’economia circolare agli obiettivi energetici nazionali, premiando le filiere che investono nell’innovazione dei processi produttivi, nell’utilizzo di materiali riciclati e nell’uso efficiente delle risorse. Un risultato frutto del lavoro condiviso tra MASE, con il coinvolgimento del Dipartimento Energia e del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, GSE e il mondo produttivo rappresentato da Confindustria, che dimostra come la transizione energetica sia più efficace attraverso la collaborazione tra istituzioni e imprese.”

La nuova Guida introduce numerose semplificazioni procedurali per ridurre gli oneri amministrativi e accelerare i processi di rendicontazione. Particolare attenzione è riservata agli interventi che integrano efficienza energetica ed economia circolare, all’elettrificazione dei consumi attraverso l’impiego di energia elettrica da fonti rinnovabili, al risparmio idrico indiretto e ai progetti finalizzati ad accrescere l’efficienza energetica dei data center, riconosciuti tra gli ambiti strategici per lo sviluppo del mercato nazionale.

Il provvedimento rafforza inoltre gli strumenti a sostegno della bancabilità degli investimenti, attraverso il potenziamento del meccanismo di anticipazione dei risparmi energetici e l’estensione del periodo di incentivazione per numerose tipologie progettuali.

La documentazione è disponibile nella sezione dedicata ai Certificati Bianchi del sito istituzionale del Gestore dei Servizi Energetici.

C.S. Uff. stampa Gilberto Pichetto, G. Ch.

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